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Anson: How is Brexit affecting Bordeaux wine?

Jane Anson investigates Brexit's impact on Bordeaux, and its potential repercussions for a centuries-old trading relationship with merchants on the other side of the English Channel.
Jane Anson Jane Anson

On 30 June, 2016, I wrote a column about how the Brexit vote looked from a Bordeaux wine perspective a week after it happened.

Bernard Magrez was optimistic that it wouldn’t happen at all because ‘the economy takes precedence over emotions’.

Most other commentators were keen to underline the long history between Bordeaux and the UK, and were sure that the two sides would find a way through.

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