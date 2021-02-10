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Anson: Tasting the celebrated Sauternes 2001 vintage

Jane Anson reports on how this special sweet wine vintage in Bordeaux is shaping up at 20 years old, with exclusive tasting notes on a range of Sauternes 2001 wines, including Château d'Yquem.
Jane Anson Jane Anson

The hashtag #sweetwinehalloween was one of the small pleasures of Instagram last October, with wine estates from Sauternes, Rivesaltes, Jerez, Madeira and Malvasia getting involved by posting photos of their wines next to pumpkins and cobwebs.

Special respect goes to Château Climens for posting images of the entire team dressed in full Halloween gear (photo below).

It was started, I believe, by The Waverly Inn in New York, and it turned out to be a clever way to show the impact niche marketing can have on a style of wine that still needs to connect to its audience.

Scroll down to see Jane Anson’s Sauternes 2001 tasting notes and scores

See Jane Anson’s tasting notes and scores for 16 Sauternes 2001 wines, including Yquem

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