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Anson: The brilliance of 1996 Pauillac wines

Jane Anson tastes top wines from Bordeaux's class of 1996 in Pauillac and describes why this was such a special vintage for the appellation.
Jane Anson Jane Anson

One of the best tastings of 2020 was this small-but-perfectly-formed selection of 1996 Pauillac wines, held in December of last year.

Long recognised as the best vintage of the decade on the Left Bank of Bordeaux (along with the 1990), Decanter’s assessment at the time read, ‘A great year for Cabernet, especially in the northern Médoc, and most, though not all, tasters believe 1996 is even better than 1995’.

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