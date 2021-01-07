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Anson: Cloudburst Cabernet Sauvignon wines from 2011 to 2017

Jane Anson finds plenty to recommend in a tasting of Cloudburst Cabernet Sauvignon wines from Margaret River, and also reports on her exploration of Australian wine history, including a star performance at the 1855 Paris Expo.
Jane Anson Jane Anson

One of the inevitabilities of being a Bordeaux-focused wine writer is that I have a sideline in ‘Things That Happened in 1855’.

There’s the Burgundy classification of climats put together by Dr Jules Lavalle, which arguably had an even greater long-term impact on its region than the Bordeaux version that was unveiled in the Paris Exposition that same year.

Scroll down for Jane Anson’s Cloudburst Cabernet Sauvignon tasting notes and scores

See Jane Anson’s Cloudburst Cabernet Sauvignon tasting notes and scores

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