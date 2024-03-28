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Bolgheri 2020: Vintage overview and top-scoring wines

Aldo Fiordelli reports on the 2020 vintage of wines from Bolgheri, a slightly lighter vintage offering finesse and balance.
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

Bolgheri 2020: 4/5

‘A slightly lighter, though well balanced vintage overall, but not without difficulties. Heat in early September brought the harvest forward. Some Cabernet Sauvignon was affected by rain, which caused dilution.’

At Tenuta San Guido, everyone was called back for the harvest; at Ornellaia, the four grape varieties were harvested together. The 2020 vintage in Bolgheri was defined more than ever by the weather.

In the very early days of September, scorching heat forced a sudden acceleration of the harvest. After that, rain diluted the Cabernet Sauvignon. These seem to be the details that characterised the 2020 vintage: warm, but not without strong contrasts.

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Aldo’s top Bolgheri 2020 picks

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