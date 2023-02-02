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Top Nuits-St-Georges 2021 en primeur wines
Charles Curtis MW
Best Producers:
Domaine Thibault Liger-Belair
Domaine des Perdrix
Domaine Henri Gouges
Domaine de l’Arlot
Scroll down for tasting notes and scores for Charles’ top-scoring Nuits-St-Georges 2021 wines
Nuits-St-Georges was generally less severely impacted than many neighbouring villages by the weather conditions in 2021.
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