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Top Nuits-St-Georges 2021 en primeur wines

A round-up of the best Nuits-St-Georges 2021 wines, with Charles Curtis MW finding many fine wines in an appellation that escaped some of the vintage's worst weather.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Best Producers:

Domaine Thibault Liger-Belair
Domaine des Perdrix
Domaine Henri Gouges
Domaine de l’Arlot

Scroll down for tasting notes and scores for Charles’ top-scoring Nuits-St-Georges 2021 wines

Nuits-St-Georges was generally less severely impacted than many neighbouring villages by the weather conditions in 2021.

See tasting notes and scores for Charles Curtis MW’s top-scoring Nuits-St-Georges 2021 wines:

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