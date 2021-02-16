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California Syrah: top Monterey County wines
Matthew Luczy
February 16, 2021
Individual AVA analysis and top California Syrah from:
, Sonoma County, Mendocino County , Napa County & Sierra Foothills , Santa Barbara County Paso Robles & San Luis Obispo
Squarely in the middle of
‘s Central Coast, Monterey County has some of the coolest average temperatures in the state. Combined with below-average rainfall, this extends the growing season considerably, virtually eliminating pressure to pick before autumn storms. California
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