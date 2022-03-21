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All you need to know about the Decanter Wine Club
Decanter Staff
March 21, 2022
This exciting new venture consists of two boxes of exceptional wines, delivered to your door every three months. We launched both subscriptions with a showstopping selection of our Wines of the Year.
Our expert judging panel whittled down the most impressive bottles from all the tastings in 2021 (that’s thousands of bottles) to a shortlist of just 120, a selection of which you’ll have the opportunity to snap up in this month’s offering.
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*Available to US residents only