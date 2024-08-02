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Decanter Fine Wine Encounter makes grand debut in Singapore: Tickets are on sale now for Premium subscribers.

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Annona Dodoo Annona Dodoo

The world-renowned Decanter Fine Wine Encounter (DFWE) makes its spectacular debut in Singapore!

On Saturday, 26 October 2024, the prestigious Shangri-La Hotel will transform into a lavish haven for wine enthusiasts and connoisseurs, marking an historic first for this illustrious event in the heart of Southeast Asia.

This exclusive one-day event promises an extraordinary experience that will captivate the senses and deepen the appreciation of fine wines and whiskies.

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