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PREMIUM

Unique Wine Collection – highlights

Promotional feature

Delving into the contents of a singular cellar, now available for purchase.
Decanter Staff Decanter Staff

As wine lovers and investors are presented with the opportunity to acquire a sole-ownership cellar of outstanding comprehensiveness and value, we delve into the collection’s contents for a better understanding of its character and uniqueness.

The below are but a few highlights of an incredible line up of more than 5,400 bottles, all of which were curated carefully through years of thorough tasting and research. A combination of knowledge, experience and passion that yielded a comprehensive collection covering the world’s most iconic regions and producers. Alongside well-established names are also mavericks – the icons of tomorrow – making this collection both valuable and exciting.

The close relationship between the collector and the different brokers and producers not only allowed access to rare bottles but also guarantees the authenticity and traceability of each bottle in this fantastic cellar.

Highlights from a Unique Wine Collection

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