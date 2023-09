Place de Bordeaux September releases 2023 schedule

The key dates for wines being released via the Place de Bordeaux in September 2023.

See also

Wednesday 30th August

NEW Caro, Mendoza, Argentine, 2021

NEW Château d’Aussières, Corbières AOC, France, 2019

Thursday 31st August

Château Troplong Mondot, Mondot, St-Emilion Grand Cru, France, 2020 (not yet tasted)

NEW Domaine de la Chapelle Rouge, Hermitage AOC, France, 2021

NEW Domaine de la Chapelle Blanc Le Chevalier de Sterimberg, Hermitage AOC, France, 2021

Domaine de Baronarques Rouge, Limoux AOC, France, 2021

Domaine de Baronarques Blanc, Limoux AOC, France, 2021

Capitelle de Baronarques, Limoux AOC, France, 2021

Friday 1st September

Favia Coombsville, Napa Valley AVA, USA, 2020 & 2015

Favia Cerro Sur, Napa Valley AVA, USA, 2014

Château d’Avize Leclerc Briant, Champagne AOC, France, 2013

La Violeta, Mendoza, Argentina, 2014

Illumination, Napa County Sonoma County, USA, 2022

Quintessa, Napa Valley AVA, USA, 2020, 2015 & 2014

Monday 4th September

Opus One 2018 and 2019 limited re-release

Tuesday 5th September

Masseto, Toscana IGT, Italy, 2020

Massetino, Toscana IGT, Italy, 2021

Vin de Constance, Constantia W.O, South Africa, 2020

Clos Apalta, Colchagua, Chile 2020*

Le Petit Clos, Colchagua, Chile 2020*

Wednesday 6th September

Almaviva, Valle Del Maipo D.O., Chile, 2021 (not yet tasted)

Epu, Valle Del Maipo D.O., Chile, 2021 (not yet tasted)

Thursday 7th September

Seña, Valle de Aconcagua D.O., Chile, 2021

Rocas de Seña, Valle de Aconcagua D.O., Chile, 2021

Y d’Yquem, Bordeaux Blanc Sec AOC, France, 2021 (not yet tasted)

Solaia, Toscana IGT, Italy, 2020

Peter Michael, Au Paradis, USA 2020* (not yet tasted)

Peter Michael, Les Pavots, USA 2o20* (not yet tasted)

Friday 8th September

Inglenook Rubicon, Napa Valley AVA, USA, 2020

Inglenook Cabernet Sauvignon, Napa Valley AVA, USA, 2020

Inglenook Blancaneaux, Napa Valley AVA, USA, 2021 (not yet tasted)

Château de Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Châteauneuf du Pape AOC, France, 2021

Château de Beaucastel Rouge, Châteauneuf du Pape AOC, France, 2021 (not yet tasted)

Château de Beaucastel Blanc, Châteauneuf du Pape AOC, France, 2022 (not yet tasted)

Coudoulet de Beaucastel, Châteauneuf du Pape AOC, France, 2021 (not yet tasted)

Château de Beaucastel Roussanne Vieilles Vignes, Châteauneuf du Pape AOC, France, 2022 (not yet tasted)

Domaine du Clos des Toureilles, Gigondas AOC, France, 2021 (not yet tasted)

Monday 11th September

Bibi Graetz Testamatta, Toscana IGT, Italy, 2021

Bibi Graetz Colore, Toscana IGT, Italy, 2021

Bibi Graetz Testamatta Bianco, Toscana IGT, Italy, 2022

Bibi Graetz Colore Bianco, Toscana IGT, Italy, 2022

Appassionata, Fortissimo, Oregon, USA 2012*

Cloudburst, Cabernet Sauvignon, Margaret River, Australia 2020

Cloudburst, Chardonnay, Margaret River, Australia 2021

Tuesday 12th September

Morlet, Cœur de Vallée, Napa Valley, USA 2020

Nicolas Catena Zapata, Mendoza, Argentina, 2020

Adrianna Vineyard Mundus Bacillus Terrae, Mendoza, Argentina, 2020

Yjar, Rioja DOC, Spain, 2019

NEW Matallana, Ribera del Duero DO, Spain, 2020

NEW Dolio, Ribeira Sacra DO, Spain, 2019

NEW De La Riva, San Cayetano, Vino de Pasto, Spain, 2022

Château Latour, Pauillac 1er Grand Cru Classé, 2011

Wednesday 13th September

Cheval des Andes, Mendoza, Argentina, 2020

Siepi, Toscana IGT, Italy, 2021

Orma, Toscana IGT, Italy, 2021

Concerto, Toscana IGT, Italy, 2021

Passi di Orma, Bolgheri DOC, Italy, 2021

Caiarossa, Toscana IGT, Italy, 2020

Kracher Grande Cuvée Trockenbeerenauslese Nummer 4, Burgenland, Austria, 2020

NEW Chappellet Signature, Napa Valley AVA, USA, 2019, 2014, 2009

NEW Chappellet Pritchard Hill, Napa Valley AVA, USA, 2019, 2018, 2013, 2008

Thursday 14th September

Vinedo Chadwick, Puente Alto D.O., Chile, 2021

Beaulieu Vineyard, Cabernet Sauvignon Private Reserve Georges de Latour, Napa Valley AVA, USA, 2020

Petrolo Galatrona, Val d’Arno di Sopra DOC, Italy, 2021

Cobos, Mendoza, Argentina, 2020

NEW Paul Hobbs Cristina’s Signature, Napa Valley AVA, USA, 2020

Friday 15th September

Montes Muse, Valle Del Maipo DO, Chile, 2020

NEW La Massa Giorgio Primo, Toscana IGT, Italy, 2019

Viña Maquis, Franco 2019/2013 (not yet tasted)

Vińa Maquis, Viola 2019/2013 (not yet tasted)

Tapias de Marqués de Riscal, Rioja, Spain 2020

La Vigne Aux Gamins, Champagne, France 2011*

Craggy Range, Aroha (Pinot Noir), Martinborough, New Zealand 2021 (not yet tasted)

Craggy Range, Le Sol (Syrah), Hawke’s Bay (Gimblett Gravels), New Zealand 2021 (not yet tasted)

Monday 18th September

Allegrini, Amarone Riserva Fieramonte, Valpolicella, Italy 2016

Allegrini, La Poja, Valpolicella, Italy 2018

NEW Yalumba, Octavius, Barossa Valley, Australia 2018 (not yet tasted)

Santa Rita Casa Real Reserva Especial, Valle Del Maipo D.O., Chile, 2020

Giovanni Rosso Etna Bianco, Etna Rosso DOP, Italy, 2020

Giovanni Rosso Etna Rosso , Etna Bianco DOP, Italy, 2022

Giovanni Rosso Barolo Cerretta, Barolo DOCG Ceretta, Italy, 2019

Tuesday 19th September

Parusso Barolo Bussia Vigna Munie “Oro”, Barolo DOCG Riserva, Italy, 2014

Zuccardi Finca Canal Uco, Mendoza, Argentina, 2020

Domaine de Terrebrune Rouge, Bandol AOC, France, 2020

Domaine de Terrebrune Blanc, Bandol AOC, France, 2022

Domaine de Terrebrune Rosé, Bandol AOC, France, 2022

CVNE, Real de Asua, Rioja, Spain 2020

Jim Barry, The Armagh Shiraz, Clare Valley, Australia 2019

Wednesday 20th September

Pym Rae, Napa Valley AVA, USA, 2019

Wynns John Riddoch Cabernet Sauvignon, Coonawarra, Australia, 2020

Maya, Napa Valley AVA, USA, 2020

Château Mouton Rothschild, Petit Mouton, 2017/2019 (not yet tasted)

Thursday 21st September

Le Petit Cheval Blanc, Bordeaux AOC, France, 2021 (not yet tasted)

Domaine Chapuis Aloxe Corton, Aloxe Corton AOC, France, 2020

Domaine Chapuis Aloxe Corton 1er Cru, Aloxe Corton Premier Cru AOC, France, 2020

Domaine Chapuis Chorey les Beaune Blanc, Chorey Les Beaune AOC, France, 2020

Domaine Chapuis Corton Charlemagne Blanc, Corton Charlemagne AOC, France, 2020

Domaine Chapuis Corton Languettes Grand Cru, Corton Languettes Grand Cru AOC, France, 2020

Domaine Chapuis Corton Perrières Grand Cru, Corton Perrières AOC, France, 2020

Domaine Chapuis Savigny les Beaune, Savigny les Beaune AOC, France, 2020

Philipponnat Clos des Goisses, Champagne AOC, France, 2014

Philipponnat Clos des Goisses Long Vieillisement, Champagne AOC, France, 1998

Philipponnat Clos des Goisses Les Cintes, Champagne AOC, France, 2012

Monday 25th September

Barons de Rothschild Rare Collection Blanc de Blancs, Champagne AOC, France, 2013

Barons de Rothschild Rare Collection Rosé, Champagne AOC, France, 2013

Bibi Graetz, Colore Bianco, Tuscany, Italy 2022

Bibi Graetz, Testamatta Bianco, Tuscany, Italy 2022

Thursday 28th September

Château Palmer, 3ème Grand Cru Classé Margaux, 2013 (not yet tasted)

Wednesday 4th October

Clos Lanson, Champagne AOC, France, 2008

Also released throughout September:

Oreno, Toscana IGT, Italy, 2021

Sette, Toscana IGT, Italy, 2020

Sant’Antonio Manfro Amarone, Amarone Della Valpolicella DOCG, Italy, 2019

Odyssée, Vin de France, France, 2020

Alberelli di Giodo Rosso, Sicilia DOC, Italy, 2021

Alberelli di Giodo Bianco, Sicilia DOC, Italy, 2022

Giodo la Quinta, Toscana IGT, Italy, 2022

Giodo Brunello di Montalcino, Brunello di Montalcino DOCG, Italy, 2019

Petrolo Boggina A, Val d’Arno di Sopra DOC, Italy, 2021

Petrolo Boggina B, Toscana IGT, Italy, 2021

Petrolo Boggina C, Val d’Arno di Sopra DOC, Italy, 2021

Petrolo Campo Lusso, Val d’Arno di Sopra DOC, Italy, 2021

Petrolo Torrione, Toscana IGT, Italy, 2021

NEW Animardente , Etna DOC, Italy, 2020

NEW Animalucente, Etna DOC, Italy, 2022

NEW Family and Friends Bianco, Terre Siciliane IGP, Italy, 2021

NEW Family and Friends Firraru Bianco, Terre Siciliane IGP, Italy, 2021

NEW Les Héritiers Saint-Génys, Burgundy, France, 2020

NEW La Bouche du Roi – Abondance, Ile de France IGP, France, 2022

NEW La Bouche du Roi – Les Trois Corneilles, Ile de France IGP, France, 2022

NEW La Bouche du Roi – Les Coquilles Rouges, Ile de France IGP, France, 2022

NEW La Bouche du Roi – Grande Vue, Ile de France IGP, France, 2022

NEW La Bouche du Roi – Les Louis d’Or, Ile de France IGP, France, 2022

NEW La Bouche du Roi – Le Grand Lever, Ile de France IGP, France, 2022

Related articles

September fine wine releases on La Place de Bordeaux 2023