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PREMIUM

A new taste of Turkey

There’s been a real boom in the quality of wines made from across diverse regions and varieties over the past 20 years, says Isa Bal MS, who picks out his best buys.
Isa Bal MS

There’s been a real boom in the quality of wines made from across diverse regions and varieties over the past 20 years, says Isa Bal MS, who picks out his best buys.

Turkey is full of surprises for wine lovers, offering much more than simple, cheap wines to wash down your kebabs and meze dishes while on a beach holiday.

Although Turkey is today the sixth largest grape-growing country in the world, commercial winemaking is still a very small industry dominated by the handful of wineries that are both willing and financially able to navigate the country’s heavily regulated alcohol laws. Increasing numbers of women are also involved, from production to marketing, which is to be celebrated and encouraged.

17 Turkish wines to try

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