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Behind the label: Wynns John Riddoch 2018 release

Wynns John Riddoch 2018 is the second vintage of this celebrated Coonawarra Cabernet to be part of the Place de Bordeaux's September release series, and we chat to winemaker Sue Hodder about the wine's back-story.
Georgina Hindle Georgina Hindle

Wynns John Riddoch Cabernet Sauvignon made its debut on the Place de Bordeaux in 2020, with the 2016 vintage, and it is following up this year with the 2018 release.

It’s part of a strategy to expand the international presence of a benchmark estate for Cabernet Sauvignon and Shiraz in Australia’s Coonawarra region, where the winery is also the largest single vineyard holder.

Wynns Coonawarra Estate also has one of Australia’s best-known winemakers at the helm. Sue Hodder joined the group in 1993 and became the winery’s first female chief winemaker five years later.

Scroll down for our new tasting note on the Wynns John Riddoch 2018 release

Tasting note on the Wynns John Riddoch 2018 release

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