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Bordeaux vineyard prices in 2020: Trends to watch

From the rise and rise of vineyard prices in Bordeaux's famous appellations to growing evidence that frost risk and terroir are exerting influence, Jane Anson analyses newly released figures covering 2020.
Jane Anson Jane Anson

Terroir and environmental practices joined the importance of appellation and classification when setting Bordeaux vineyard prices in 2020, according to the latest study by Safer, the French land agency and agricultural body.

This annual report, released in early June, is always an interesting moment, even more so after a year that put unprecedented pressures on the wine industry and agriculture in general.

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