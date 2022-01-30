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PREMIUM

Buyer’s guide to Romagna Sangiovese

Across the Apennines, northeast from Tuscany, the Sangiovese grape is finding a new identity in Romagna DOC. The former inferiority complex towards its more illustrious neighbour has disappeared and today the region, established only in 2011, is full of energy and ambition
Åsa Johansson

‘When you ask for water and someone gives you wine, that’s when you know you are in Romagna,’ laughs Giovanna Madonia.

She started the winery that bears her name in 1992, and together with one of her four daughters she makes wine in a small and unpretentious 18th-century wine cellar. In the beginning, she made Sangiovese with a lot of extraction and aged the wines in barrique.

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