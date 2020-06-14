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PREMIUM

Chryseia: A profile of Portugal’s icon wine and new releases

The label by Prats & Symington won international acclaim for Douro table wines. Sarah Ahmed profiles Chryseia and rates the latest releases, with scores and tasting notes for older vintages
Sarah Ahmed Sarah Ahmed

Founded in 1999 by Symington Family Estates (SFE) and Bruno Prats, former owner of Bordeaux’s Château Cos d’Estournel, Prats & Symington is the partnership through which the prestigious Port wine dynasty successfully forged a new path.

The wines

Full tasting notes and scores of the 2017 wines by Sarah Ahmed – plus older vintages of Chryseia tasted and rated by Sarah Ahmed, Tom Cannavan (2008), Margaret Rand (2011) and Steven Spurrier (2015).

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