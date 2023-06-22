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Decoding regenerative viticulture plus the best bottles to seek out

The concept of ‘regenerative viticulture’ goes beyond organic and biodynamic practices, aiming to replenish vineyard soils and even mitigate climate change – producers around the world are increasingly buying into the philosophy.
Rupert Joy Rupert Joy

Soil has been described as the Cinderella of sustainability. It is, as a recent scientific study put it, the most important but least understood part of the earth’s biosphere. Much of life on earth lies beneath our feet. Soil holds an astonishing diversity of animal life, from earthworms and insects to microorganisms and bacteria. Underground networks of plant roots and fungi interact in mutually beneficial ways, exchanging carbon for nutrients and water – a complex ecosystem, critical to maintaining healthy soil for plants to grow in.

Scroll down to see tasting notes and scores of 12 ‘regenerative’ wines to try

Joy’s 12 wines try from the vanguard of regenerative viticulture

A selection of wines from leading producers who follow regenerative principles: some are certified regenerative, but most are not.

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