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Napa Valley Cabernet: Best Calistoga 2018 wines

Located in the northern part of California's Napa Valley, Calistoga has the most extreme diurnal swing of all the region's AVAs, enjoying some of the warmest daytime temperatures but also the coolest nights. Matthew Luczy picks his top Calistoga wines from the 2018 vintage...
Matthew Luczy Matthew Luczy

As with the entire Napa Valley, 2018 in Calistoga was a drama-free ‘winemaker vintage’ where producers were free to express individual styles.

‘There’s nothing wrong with a vintage being climatically average. It’s actually really good. It was a breather. It gave the vines time to relax after a pretty stressful 2017’ says Larkmead winemaker Dan Petroski.

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