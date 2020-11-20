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Napa Valley Cabernet: Best Coombsville 2018 wines

The wines from Napa's newest AVA can be powerful and burly but fresh and vibrant, discovers Matthew Luczy. See his pick of the best from the 2018 vintage...
Matthew Luczy Matthew Luczy

Coombsville is Napa’s newest sub-AVA, established in 2011.

At the southeastern corner of Napa Valley, it enjoys increased exposure to the cooling influence of San Pablo Bay.

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Daytime temperatures are as much as 5°C cooler than the rest of the valley. Many early plantings were based around Chardonnay and Pinot Noir.

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