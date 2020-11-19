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Napa Valley Cabernet: Best Mount Veeder 2018 wines

The long 2018 harvest gave winemakers in Mount Veeder the opportunity to coax a softer side from their wines. Matthew Luczy looks at the vintage in this rugged region and selects his top wines...
Matthew Luczy Matthew Luczy

At the southern end of the Mayacamas range, Mount Veeder is rugged, remote, and feels frozen in time compared to the valley floor beneath.

Steep slopes render tractors useless, and low yields from vineyards with twisted exposures are the norm.

Scroll down for the top-scoring Mount Veeder 2018 wines

It is the only mountain AVA with direct exposure to the San Pablo Bay, with Carneros at Veeder’s southern base.

See the best Mount Veeder 2018 wines

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