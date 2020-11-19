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Napa Valley Cabernet: Best Mount Veeder 2018 wines
Matthew Luczy
At the southern end of the Mayacamas range, Mount Veeder is rugged, remote, and feels frozen in time compared to the valley floor beneath.
Steep slopes render tractors useless, and low yields from vineyards with twisted exposures are the norm.
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It is the only mountain AVA with direct exposure to the San Pablo Bay, with Carneros at Veeder’s southern base.
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