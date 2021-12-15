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Rasteau, Cairanne & Vinsobres 2020: report and top-scoring wines
Matt Walls
Some Rasteau 2020s lack substance this year, but it’s a vintage that has played into the hands of those estates who favour elegance over power.
Scroll down to see tasting notes and scores for the top-scoring Rasteau, Cairanne & Vinsobres 2020 wines
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