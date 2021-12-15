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Rasteau, Cairanne & Vinsobres 2020: report and top-scoring wines

Careful research into the best estates will be rewarded, as they've been able to craft characterful wines amidst the freshness of the vintage says Matt Walls.
Matt Walls Matt Walls

Some Rasteau 2020s lack substance this year, but it’s a vintage that has played into the hands of those estates who favour elegance over power.

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