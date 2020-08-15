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Rudi Pichler: Producer profile

Wachau is home to numerous Pichlers. Rudi Pichler has quite a pungent, assertive character and probably doesn't suffer fools gladly...
Stephen Brook Stephen Brook

Just as the Gros family seems ubiquitous in Vosne-Romanée, and most of the mansions along the Mosel River in Wehlen are occupied by various branches of the Prüm family, so the Wachau is home to numerous Pichlers.

Rudi Pichler Wines

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