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The robots are coming: How Bordeaux is combining technology with viticulture

Much of the winemaking and vineyard work in Bordeaux is done by hand, but robots are becoming an increasingly common sight up and down the Gironde.
Wendy Narby Wendy Narby

From its ordered rows of vines to serried ranks of barrels in the cellars of stately château, Bordeaux is the pitch-perfect image of French viticultural tradition.

Immaculate brochures portray the rhythms of the season, pruning, harvest and cellar work – all done by hand, artisanal, unchanged for centuries.

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