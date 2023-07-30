{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer Y2JhYTJhZDdhN2YyYWM4OGVhNzdlN2E5YWQ4OWFlZTM3NDU1NTExZWZkZTRiOGIyMjA3OGRiOWNmZDgyOTJjYw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Decanter luxe list: Summer

A seasonal series collating luxury wine experiences taking place in the most coveted of cellars, vineyards and must-visit destinations across the globe.
Lane Nieset Lane Nieset

Spring always seems slow to start but summer approaches quickly bringing sunshine, outdoor dining and holidays aplenty.

Luckily, the summer season seems to be extending longer each year, giving us more time to soak up late sunsets and beachside bonfires sipping new releases and lauded vintages in some of the most stunning settings.

From Krug-fuelled pop-up dinner parties around the US to a brand-new Möet Hennessy four-floor cocktail experience in Paris, we’ve pulled together a list of haute happenings in the wine world sure to make this summer one of the best yet.

Related articles

Decanter’s Dream Destination: Akelarre, San Sebastián, Spain

Decanter travel guide: Prosecco Superiore & Venice

Bordeaux for art lovers

Latest Wine News