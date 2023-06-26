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Wine investment: Bordeaux 2022 new releases

A look back at how the June 2023 issue of Decanter magazine's Market Watch covered the beginning of this year's en primeur campaign, and its market context.
Chris Mercer Chris Mercer

The article below was written at the start of the campaign and published in the June 2023 issue of Decanter magazine. See our Bordeaux 2022 en primeur news section for more recent updates on releases in recent weeks, and stay tuned for more analysis on how the campaign has progressed.

As early en primeur releases reflect the trend of rising prices, some wines are selling well in a cautious market.

Bordeaux 2022 en primeur releases have been testing buyers’ appetite in a relatively sluggish fine wine market, with early debuts showing price rises on last year’s campaign.

Châteaux Cheval Blanc and Angélus effectively kick-started the Bordeaux en primeur campaign in May. On an ex-Bordeaux négociant basis, Cheval Blanc 2022 was released at €470 per bottle, up 20.5% on the 2021-vintage release price, with Angélus 2022 at €350 per bottle, up 32%, said Liv-ex, a global marketplace for the trade.

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