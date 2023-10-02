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Alsace Grand Cru vintage report: 2020 & 2021

Panos Kakaviatos assesses a selection of the latest-release Alsace Grand Cru wines from the 2021 and 2020 vintages, finding contrasting styles but equally high quality, and recommends 60 wines to seek out.
Panos Kakaviatos Panos Kakaviatos

Following two days of blind tasting in Colmar earlier this year, 13 wines scored 95 points or more and 40 wines scored 92-94 points, with both the 2021 and 2020 vintages faring well.

Tasting notes for the top 60 wines from both vintages focus on Grand Cru Riesling, as well as Grand Cru Muscat, Pinot Gris and Gewurztraminer.

Scroll down to see the top 30 Alsace Grand Cru wines from 2020 and 2021

Tasting notes and scores for the top 30 Alsace Grand Cru wines from 2020 and 2021:

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