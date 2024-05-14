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Bordeaux 2023 market analysis: Haut-Brion down nearly 40%

Read the latest reactions as first growth Château Haut-Brion joins the trend for steep year-on-year discounts in the Bordeaux 2023 en primeur campaign, alongside reports of Lafleur selling out and Léoville Barton also generating praise as a top-value offering.
Chris Mercer Chris Mercer

Three headline Bordeaux 2023 releases in recent days: 

  • Haut-Brion 2023 | 98pts (100pt potential) | Ex-négociant price (€ per bottle) down 39.5% versus 2022
  • Cheval Blanc 2023 | 97pts | Ex-négociant price down 18.3% vs 2022
  • Lafleur 2023 | 97pts | Ex-négociant price flat vs 2022

Haut-Brion and La Mission Haut-Brion releases

Château Haut-Brion 2023 was released this morning (14 May) alongside other wines from the Domaine Clarence Dillon portfolio. 

It was released €312 per bottle ex-négociant, down 39.5% on the en primeur release price of Haut-Brion 2022, according to Liv-ex, a global marketplace for the trade.  

See Decanter’s full verdict on the Bordeaux 2023 vintage, plus ratings and tasting notes on the top-scoring wines

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