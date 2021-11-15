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California vineyard focus: Dusi and Paper Street, Paso Robles

The Dusi and Paper Street vineyards in Paso Robles are among California's most renowned for the quality of their Zinfandel. While sharing many similarities, there are also unique differences between these sites – not least of which is their resultant wines. Clare Tooley MW looks at some of the big names that take fruit from these vineyards and selects 14 wines to try.
Clare Tooley MW Clare Tooley MW

This is the story of two vineyards: Dusi and Paper Street. They have much in common. Both are in the Paso Robles wine region of California and are similar in size at around 40 hectares.

They are owned by the Dusi family, who planted both of them – albeit 80 years apart. A pioneering mindset and boundless energy have passed through the family’s generations resulting in one vineyard, Dusi, preserved and revered, and the other, Paper Street, in relative infancy.

Scroll down for Clare Tooley MW’s tasting notes and scores of 14 wines from the Dusi and Paper Street vineyards

Dusi & Paper Street vineyards: a taste of terroir in 14 wines

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