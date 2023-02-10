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Champagne Deutz Berceaux Vinothèque: a dazzling new release of back vintages

Champagne Deutz recently showcased its newly-released back catalogue of extra-aged prestige Champagnes, aimed at collectors and the world’s top restaurants. Tim Hall tastes and rates 24 wines from the 2022 collection.
Tim Hall

Named the Deutz Berceaux Vinothèque, literally the ‘cradles of wine’, the collection is made up of 17,000 bottles, born and aged at the Deutz house in Aÿ, Champagne. Just under 7,000 of these bottles are now being released to the market.

Sotheby’s fine wine expert and head of wine Serena Sutcliffe MW once called Champagne Deutz a house for ‘those in the know’. However, on a visit to Champagne nearly 10 years ago, I found Deutz to be a work in progress. But this tasting confirmed to me the riches it can make.

Scroll down to see tasting notes and scores for 24 Deutz Berceaux Vinothèque wines

Tim Hall’s tasting notes and scores for 24 Deutz Berceaux Vinothèque wines

The wines below are listed by vintage, youngest to oldest, then by score.

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