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Château de Marsannay: a taste of the 2017s

Andy Howard MW looks at the current state of play for Burgundy producer Château de Marsannay, tasting five of its cuvées from the 2017 vintage.
Andy Howard MW Andy Howard MW

In an online tasting, hosted by Giles Burke-Gaffney of UK importer Justerini & Brooks, Château de Marsannay winemaker Sylvain Pabion showcased five wines from the 2017 vintage, ranging across quality levels from Bourgogne Pinot Noir to Premier Cru Gevrey-Chambertin.

It proved to be a good opportunity to assess how the 2017 vintage is drinking now.

Scroll down to see tasting notes and scores for five Château de Marsannay wines

See Andy Howard MW’s tasting notes and scores for five Château de Marsannay wines:

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