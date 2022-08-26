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PREMIUM

Château Ducru-Beaucaillou vertical tasting: 1953-2018

80 years of family ownership has seen Château Ducru-Beaucaillou smoothly return to Bordeaux's top table. At a remarkable vertical tasting, Yohan Castaing evaluated the journey first hand.
Yohan Castaing Yohan Castaing

Château Ducru-Beaucaillou belongs to the hallowed ranks of the so-called Bordeaux Super Seconds, and Bruno Borie – its family owner and director – held a spectacular vertical tasting with the announced objective being to gain an understanding of how both the wines and their style have evolved over the years at this elite estate.

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