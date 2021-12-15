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Decanter at Home masterclass: Symington Family Estates – Pioneers of Portuguese winemaking 

Richard Mayson and Anthony Symington presented a fascinating masterclass that showcased a range of the company’s old Ports alongside some of its newest table wines. 
Richard Mayson Richard Mayson

Last chance: You can still buy tickets to watch this Symington Family Vineyards virtual masterclass and taste the wines, via the Decanter at Home series – book here

When the Symington family launched its 2019 Ports earlier this year, it was the fifth generation who came to the fore. Sitting at the family’s three main quintas in the Douro – Vesúvio, Malvedos and Bomfim – Rob, Harry, Vicky, Charlotte and Anthony Symington confidently presented their fourth successful harvest in a row.

Scroll down to see the Symington Family Estates masterclass tasting notes and scores

A huge responsibility rests on the shoulders of the Symington millennials and generation Zs who are now joining the firm.

See the Symington Family Estates masterclass tasting notes and scores

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