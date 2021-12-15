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PREMIUM

Decanter at Home masterclass: Tasting the La Las with Philippe Guigal

Matt Walls and Philippe Guigal presented a immersive virtual masterclass detailing the personalities of each of the estate's famous La Las; La Mouline, La Turque and La Landonne from three different vintages.
Matt Walls Matt Walls

Last chance: You can still buy tickets to watch this E Guigal LaLas virtual masterclass and taste the wines, via the Decanter at Home series – book here

A so-called ‘vertical’ tasting is of the same wine, but over multiple vintages. A ‘horizontal’ tasting is of different wines, but in the same vintage. That’s what makes the Decanter at Home tasting particularly special – it’s both horizontal and vertical.

Not only do we taste the three jewels in Guigal’s Côte-Rôtie crown; La Mouline, La Turque and La Landonne, but we taste each cuvée across the same three vintages; 2017, 2016 and 2012.

To top it off, we have Philippe Guigal himself to guide us through these extraordinary wines.

The result is an insight into the unique personality of these three legendary Côte-Rôties – and the character of each vintage.

Scroll down to see Matt Walls’ Guigal masterclass tasting notes and scores

The estate

See Matt Walls’ Guigal masterclass tasting notes and scores

Wines are listed in descending vintage order by type; La Mouline, La Turque and La Landonne

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