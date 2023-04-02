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Decanter luxe list: Spring

The first in a new, seasonal series collating the luxury wine experiences taking place in the most coveted of cellars and swoon-worthy destinations across the globe.
Lane Nieset Lane Nieset

January is when we make resolutions for the year, but spring is when new beginnings officially start, and this season has more than enough high-profile wine events to keep you on your toes.

From exclusive new wine clubs offering insider access to winemakers—and winemaking!—to wine-themed air safaris in South America, we’ve curated a list of the most luxurious and exclusive new happenings in the wine world to add to your calendar this spring.

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