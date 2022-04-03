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Eva Fricke: Producer profile and latest releases tasted

Founded in 2011, Eva Fricke has become synonymous with ‘a new Rheinghau’. Decanter's Ines Salpico talks to this German pioneer and tastes six of her wines.
Ines Salpico Ines Salpico

Pioneers are easily celebrated for exploring unknown territories. On the other hand, those who challenge the status quo of familiar landscapes and call for a reinterpretation of classics can find it difficult to carve a space for themselves.

The latter does not apply to Eva Fricke. Although a winemaker in one of Germany’s most classical regions, she has carved a space of her own on the global wine scene in just a few years.

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Tasting notes and scores for six Eva Fricke wines to try:

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