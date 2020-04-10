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Exciting new wave wines from Spain

The Viñateros tasting in London highlighted the work being done by Spanish winemakers to create distinctive wines with a unique sense of place. Julie Sheppard recommends a selection of their bottles from across Spain to try...
Julie Sheppard Julie Sheppard

Well known for its classic wine regions such as Rioja and established icons like Vega Sicilia, Spain is also home to a huge number of innovative producers who are pushing the boundaries of viticulture and winemaking in the country.

The Viñateros tasting in London was a showcase of their talents. In Spanish the term viñatero signifies a wine-grower, and a focus on viticulture and wines with a sense of place was a theme that united the diverse selection of producers at the event.

The line-up included leading names such as Telmo Rodriguez, who since the 1990s has been focusing on recovering old vineyards across Spain – from Malaga to Valdeorras – and notably resurrected the tiny 1.9ha Las Beatas vineyard in Rioja’s Labastida, to glowing acclaim.

Envinate

Laura Ramos, José Angel Marchante, Roberto Santana and Alfonso Torrente of Envínate

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