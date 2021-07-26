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PREMIUM

Expert’s choice: Spanish rosé

Spain’s astonishingly varied array of rosé wines are perfect for summer sipping. Sarah Jane Evans MW’s pick covers traditional, modern and rule-breaking styles.
Sarah Jane Evans Sarah Jane Evans

The good news is that wherever you look in Spain you will find well-made, well-priced, drink-me-now rosados, perfect for a summer’s day. Consistent, clean and fruity.

Of the 110 wines I tasted, only one was corked and there were no other faults. Reliability isn’t in doubt here, which is why I found it extremely difficult to pick out my favourites from the cluster of wines scoring 90 points.

The sheer variety of origins was highly impressive. While almost half of the wines I tasted came from Rioja, in the end they made up only about a quarter of my choices.

Scroll down to see tasting notes and scores for Sarah Jane Evans’ top Spanish rosé

Sarah Jane Evans MW’s top Spanish rosé

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