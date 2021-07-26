{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer OTVhMTAwZTc4N2E5MjBmNzI1Y2MxNDQ1NWM3NGRjNTkxYzI0NGQ1NjI0NzYwMzE2MDFhNGVkMDY4MTUzZmU0OA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}
Expert’s choice: Spanish rosé
The good news is that wherever you look in Spain you will find well-made, well-priced, drink-me-now rosados, perfect for a summer’s day. Consistent, clean and fruity.
Of the 110 wines I tasted, only one was corked and there were no other faults. Reliability isn’t in doubt here, which is why I found it extremely difficult to pick out my favourites from the cluster of wines scoring 90 points.
The sheer variety of origins was highly impressive. While almost half of the wines I tasted came from
, in the end they made up only about a quarter of my choices. Rioja
Scroll down to see tasting notes and scores for Sarah Jane Evans’ top Spanish rosé
{"content":"PHA+TmF2YXJyYSwgb25jZSB0aGUgdHJhZGl0aW9uYWwgaG9tZSBvZiByb3NhZG8sIHByb3ZpZGVkIDEwIHNhbXBsZXMsIGJ1dCBvbmx5IG9uZSB3aW5lIG1hZGUgaXQgdGhyb3VnaC4gSW5zdGVhZCwgeW91IHdpbGwgZmluZCBNw6ludHJpZGEsIENvbmRhZG8gZGUgSHVlbHZhIGFuZCA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS9zcGFpbi9wcmlvcmF0LyI+UHJpb3JhdDwvYT48L3N0cm9uZz4gYW5kIGl0cyBuZWlnaGJvdXIgTW9udHNhbnQgaW4gbXkgdG9wIDE4LCBhbG9uZyB3aXRoIHR3byB3aW5lcyB3aG9zZSBvcmlnaW4gaXMgbWVyZWx5IOKAmFNwYWlu4oCZLCBhcyB0aGV5IGRvbuKAmXQgY29uZm9ybSB3aXRoIHRoZSBydWxlcyBpbiB0aGVpciBsb2NhbCByZWdpb24uPC9wPgo8cD5Zb3Ugd2lsbCBzZWUgdGhhdCBJIGFtIGEgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS9ncmFwZS12YXJpZXRpZXMvZ3JlbmFjaGUtZ2FybmFjaGEvIj5HYXJuYWNoYTwvYT48L3N0cm9uZz4gbG92ZXIuIEl0cyBqdWljeSBzdHJhd2JlcnJ5IGZydWl0cyB3aXRoIG5vdGVzIG9mIG9yYW5nZSBhcmUgYSBncmVhdCBiYXNpcyBmb3IgYSByb3NhZG8uIEJ1dCBJ4oCZbSBvcGVuIHRvIHBlcnN1YXNpb24uPC9wPgo8cD48ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTIiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj48L3A+CjxwPlR3byBvZiB0aGUgbW9zdCBpbnRlcmVzdGluZyBlbnRyaWVzIGluIHRoaXMgc2VsZWN0aW9uIGFyZSBtYWRlIHdpdGggNzAlIHdoaXRlIGdyYXBlczogVml1cmEgYW5kIFBhbG9taW5vLiBUaGVyZeKAmXMgbm8gc2luZ2xlLXZhcmlldHkgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS9ncmFwZS12YXJpZXRpZXMvdGVtcHJhbmlsbG8tdGludG8tZmluby8iPlRlbXByYW5pbGxvPC9hPjwvc3Ryb25nPiBoZXJlLiBCdXQgdGhlcmUgaXMgYSAxMDAlIE1vbmFzdHJlbGwsIHdoaWNoIGlzIHVzdWFsbHkgdG9vIGJvbGQsIHRvbyByZWQgdG8gbWFrZSBhIGdvb2Qgcm9zYWRvLjwvcD4KPHA+QSBuZXcgZW50cmFudCBpcyBYRiwgYSBSaW9qYSB3aXRoIG5vIGxlc3MgdGhhbiAzMCUgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS9ncmFwZS12YXJpZXRpZXMvc2F1dmlnbm9uLWJsYW5jLyI+U2F1dmlnbm9uIEJsYW5jPC9hPjwvc3Ryb25nPi4gSXTigJlzIGRlbGljaW91cywgYnV0IG1heSBub3QgYmUgcG9wdWxhciB3aXRoIHRob3NlIHdobyB0aGluayBSaW9qYSBoYXMgZW5vdWdoIHRyYWRpdGlvbmFsIHZhcmlldGllcyBub3QgdG8gbmVlZCBhbiBpbnRydWRlciBsaWtlIFNhdXZpZ25vbiBCbGFuYy4gVGhlIFJpb2phbiB3aW5lcnkgTWFycXXDqXMgZGUgUmlzY2FsIHdvcmtpbmcgaW4gQ2FzdGlsbGEgeSBMZcOzbiBoYXMgaW50cm9kdWNlZCBTYXV2aWdub24gc3VidGx5IGJ5IGFnZWluZyBpdHMgR2FybmFjaGEtVGVtcHJhbmlsbG8gYmxlbmQgb24gU2F1dmlnbm9uIEJsYW5jIGxlZXMuIFRoZXNlIGFyZSBjbGV2ZXJseSBtYWRlIGFuZCBibGVuZGVkIHdpbmVzLjwvcD4KPHA+VGhlIHZhcmlldHkgdGhhdCBpcyBtaXNzaW5nIGZyb20gbXkgdG9wIDE4IGlzIE1henVlbG8gKDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUvZ3JhcGUtdmFyaWV0aWVzL2NhcmlnbmFuLyI+Q2FyaWduYW48L2E+PC9zdHJvbmc+KSB3aXRoIGl0cyB3b25kZXJmdWwgYmx1ZSB0aW5nZSBhbmQgaXRzIGNydW5jaHkgYmx1ZWJlcnJ5IGZydWl0LiBTZWVrIG91dCB0aGUgTWFycXXDqXMgZGUgTXVycmlldGEgUm9zYWRvIGZvciBhIGZpbmUgZXhhbXBsZSAoPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9zcGFpbi9yaW9qYS0xL21hcnF1ZXMtZGUtbXVycmlldGEtcHJpbWVyLXJvc2UtcmlvamEtc3BhaW4tMjAxOS00NjUyMyI+PHN0cm9uZz5teSByZXZpZXcgb2YgdGhlIDIwMTkgdmludGFnZSBpcyBhdmFpYWxibGUgaGVyZTwvc3Ryb25nPjwvYT4pLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0zIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxkaXYgY2xhc3M9ImluamVjdGlvbiI+PC9kaXY+CjxwPlR3byBvdGhlcnMgSSBkaWQgbm90IHRhc3RlIGJ1dCBtdXN0IG1lbnRpb24gaW4gdGhlIGxpbmUtdXAgb2YgU3BhaW7igJlzIHRvcCByb3NhZG9zIGFyZSBSIEzDs3BleiBkZSBIZXJlZGlh4oCZcyBWacOxYSBUb25kb25pYSBSb3NhZG8gUmlvamEsIHdpdGggaXRzIGxlbmd0aHkgb2FrIGFnZWluZywgYW5kIEFudMOtZG90b+KAmXMgTGUgUm9zw6kgZGUgQW50w61kb3RvLCBmcm9tIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUvd2luZS1yZWdpb25zL3JpYmVyYS1kZWwtZHVlcm8vIj5SaWJlcmEgZGVsIER1ZXJvPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgdGhlIHVsdGltYXRlIGluIHJlZmluZW1lbnQuIE9uZSB0aGF0IEkgd291bGQgaGF2ZSBpbmNsdWRlZCwgYnV0IGlzIHNhZGx5IGFscmVhZHkgc29sZCBvdXQgaW4gdGhlIFVLLCBjb21lcyBmcm9tIEFsdGEgQWxlbGxhLCBuZXh0LWRvb3IgdG8gQmFyY2Vsb25hIGluIEFsZWxsYSBETzogQ2VsbGVyIGRlIExlcyBBdXMgUm9zw6kgUMOpdC1OYXQuPC9wPgo8cD5GaW5hbGx5LCBhIGJyaWVmIG5vdGUgb24gY29sb3VyLiBQcm9kdWNlcnMgd2hvIHdhbnQgdG8gZXhwb3J0IHRoZWlyIHJvc2Fkb3MgZnJvbSBTcGFpbiBub3dhZGF5cyBhcmUgbWFraW5nIFByb3ZlbsOnYWwtcGluayB3aW5lcyB3aXRoIHNjcmV3Y2Fwcy4gVGhlcmUgYXJlIGZhciBmZXdlciBvZiB0aGUgZGVlcCByZWQgcm9zYWRvcyBhcm91bmQgbm93IOKAkyBvbmNlIHRoZSBzaWduYXR1cmUgb2YgTmF2YXJyYS48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNCIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD5XaWxsIHRoaXMgcGFsZSBwaW5rIGZhc2hpb24gcHJldmFpbD8gSSBwaXR5IHRoZSB3aW5lbWFrZXJzIHRyeWluZyB0byBwcmVkaWN0IHRoZSBtYXJrZXQuPC9wPgo8cD4K"}
Sarah Jane Evans MW’s top Spanish rosé
{}
{"wineId":"50450","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"50451","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"50452","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"50454","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"50455","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"50456","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"50453","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"50458","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"50459","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"50457","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"50460","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"50461","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"50463","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"50464","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"50465","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"50466","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"50467","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"50462","displayCase":"standard","paywall":true}
{}
You may also like