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First taste: PerSe Inseparable 2018 and latest releases

The limited-production PerSe wines highlight the unique terroir of Argentina’s ‘first grand cru’ Monasterio. Julie Sheppard tastes the latest releases, including new label Inseparable
Julie Sheppard Julie Sheppard

Winemakers David Bonomi and Edgardo (Edy) Del Popolo have worked together for 25 years. With a shared CV that reads like a who’s who of Argentinian wine – including names such as Norton, Santa Rita, Doña Paula and Susana Balbo – the duo launched their own boutique project in 2012: PerSe.

PerSe: The wines

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