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First-taste: Torres Mas de la Rosa 2017 and latest releases

The Torres Antologia tasting showcased new vintages of top wines, including the second-ever vintage of limited-production Mas de la Rosa from Priorat.
Julie Sheppard Julie Sheppard

As part of its 150th Anniversary celebrations, Spanish producer Torres has released new vintages of its top wines from Priorat, Penedès and Conca de Barberà. The Antologia tasting included the second vintage of Mas de la Rosa, made from a tiny 1.9ha parcel of vines grown at 500m in the Mas de la Rosa Valley in Porrera, Priorat. 

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