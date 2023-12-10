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Friuli’s skin-contact whites plus six top bottles to seek out

The colour of Friuli’s white wines is changing, as producers in the region go back to their roots to combine some old-school winemaking methods with very modern flavours.
Filippo Magnani Filippo Magnani

It started with a small handful of friends, who set out to rediscover the art of skin-contact white wine in the heart of Friuli. But the popularity of these characterful wines has seen this grow to a real movement, comprising dozens of strong-minded producers.

Thanks to pioneers such as Joško Gravner and the late Stanko Radikon, there is now a core of educated winemakers spread all around Italy, each making macerated whites with a distinct history and regional typicity.

Scroll down to see tasting notes and scores for Magnani’s six Friuli skin-contact wines to try

Friuli skin-contact new wave: Magnani’s six to try

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