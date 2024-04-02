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Grace Wine: From the foothills of Mount Fuji

With a history that can be traced back over a century, Grace Wine and the Misawa family are at the forefront of producing quality, ageworthy Koshu. Decanter's Sylvia Wu visited the winery earlier this year and tasted six wines.
Sylvia Wu Sylvia Wu

The rain stopped as our high-speed train from Tokyo entered into Yamanashi Prefecture’s Kofu Basin. Changing to a local train at Kofu station, we continued northwest to Nirasaki, where we were greeted by the soft-spoken Mr Shigekazu Misawa, the fourth-generation proprietor of Grace Wine. He personally drove us on a quiet Sunday morning up the winding hills to his family vineyards 700 metres above sea level.

When we arrived at the vantage point, Mount Fuji remained hidden behind the clouds. Yet the towering mountains surrounding us rose high all around us, creating a natural rain barrier. Indeed, the Akeno site is said to enjoy the longest sunshine hours in Japan.

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Grace Wine: Six wines to try

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