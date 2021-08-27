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Inside Calon-Ségur owner’s new right bank estates

It's exciting times for Châteaux Le Prieuré, Siaurac and Vray Croix de Gay after they were recently acquired by Suravenir, the insurance group that owns high-flying Calon-Ségur.
James Lawther MW James Lawther MW

It’s a rare occurrence when a château gets two heavy-hitting owners in relatively quick succession, rarer still when the situation is applied to three different properties.

Châteaux Siaurac (Lalande-de-Pomerol), Vray Croix de Gay (Pomerol) and Le Prieuré (St-Emilion GCC) were owned by the Guichard family when in 2014 François Pinault-controlled Artémis Domaines (Châteaux Latour, Grillet, etc.) took a shareholding interest, acquiring all three properties outright in 2017.

Three years later in 2020 they were sold again, this time to insurance company Suravenir, owner of high-flying St-Estèphe third growth, Château Calon-Ségur.

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Tasting notes and scores for 12 wines from Siaurac, Vray Croix de Gay and Le Prieuré

Wines are listed per estate in vintage order

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