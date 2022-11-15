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Librandi: A Calabrian icon plus eight wines tasted

Calabria may remain in the shadows compared to more illustrious names to the north, yet Stephen Brook finds that perhaps its most famous producer remains steadfast in honouring and nurturing the region's winemaking heritage.
Stephen Brook Stephen Brook

If asked to name a wine producer from Calabria, I doubt that many of us could come up with more than one: Librandi.

The company was founded in the early 1950s and has remained in family ownership. The holdings are spread across six different estates, totalling around 230ha. The focus has long been on indigenous varieties, which is a brave stance given that Calabrian grape varieties are hardly household names, especially outside Italy.

Scroll down to see tasting notes and scores for eight Librandi wines

Stephen Brook rates multiple vintages of two outstanding Librandi wines

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