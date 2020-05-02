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Loire 2019: Vintage overview

The latest in a string of great vintages in the Loire, the warm 2019 vintage is characterised by a surprising freshness. Jim Budd introduces the vintage and recommends 40 wines to seek out...
Jim Budd Jim Budd

Incredibly 2019 is the sixth successive good to very good quality vintage in the Loire, in a continuous run from 2014. Historically three successive good vintages has been the norm before a mediocre or poor harvest strikes.

Jim Budd’s top scoring Loire 2019 wines

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