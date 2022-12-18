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Mature Rhône from the cellar for Christmas

Matt Walls explains why we should be drinking mature wines this winter, and picks out 10 shining examples from the Rhône.
Matt Walls Matt Walls

Most Côtes-du-Rhônes are juicily drinkable on release, but certain Rhône appellations produce wines that go on developing for decades.

‘We are lucky,’ says Vincent Avril of Clos des Papes in Châteauneuf-du-Pape, ‘we can make wines that can age – so I think we should.’

Young wines offer vibrancy, brightness and refreshment, but only in maturity do they reach their full aromatic complexity and textural harmony.

Scroll down to see Matt’s top 10 mature Rhône wines for drinking this Christmas

Mature Rhône from the cellar for Christmas

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