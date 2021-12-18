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Michaela Morris: My top 10 fine wines of 2021

Decanter contributor Michaela Morris highlights her top 10 fine wines of 2021, including a trio of Nebbiolo, a Crozes-Hermitage and a traditional-method sparkling wine from Ontario.
Michaela Morris Michaela Morris

Another year of zoom tastings and sampling wines in isolation doesn’t sound very inspiring on paper. Nevertheless, the capacity for wine to exhilarate transcends even the most prosaic circumstances. And, in all truth, I eventually braved the nightmare of travelling so that I could return to Italy.

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My top picks for 2021 include a trio of Nebbiolo from northwestern Italy’s outstanding 2016 vintage. The Barolo couplet is a tip of the hat to two of the region’s leading producers – GB Burlotto and Bartolo Mascarello. Both wines have ties to Cannubi, a legendary site that lived up to its historic reputation in 2016.

Michaela’s top 10 fine wines of 2021:

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