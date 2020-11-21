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Napa Valley Cabernet: Best Rutherford 2018 wines

Rutherford is home to some of Napa's leading producers, but as Matthew Luczy discovers, wines across the AVA can vary greatly. Here he selects his top Cabernets from the 2018 vintage.
Matthew Luczy Matthew Luczy

Rutherford lends its name to two famous Napa terms: ‘Rutherford Dust’ and ‘The Rutherford Bench’.

The former was allegedly coined by André Tchelistcheff, although its meaning to this day is nebulous. It is uncertain if he was generally encapsulating the x-factor of the region, or describing the powdery tannins common in the best examples.

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The Rutherford Bench is an unofficially-defined subsection of the valley floor and western hillsides.

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