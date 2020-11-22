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Napa Valley Cabernet: Best St Helena 2018 wines

St Helena sits in the warmest part of the Napa Valley and its best wines show intensity and suppleness. Matthew Luczy picks out his 10 favourite Cabernets from the 2018 vintage.
Matthew Luczy Matthew Luczy

St Helena is the warmest valley floor region, with limited access to marine layer and ocean breeze.

Shaped like an hourglass, it is the narrowest section of the valley, thus trapping warm daytime temperatures.

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