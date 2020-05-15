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Nebbiolo Prima 2019 and 2020: Producer focus

Stephen Brook profiles three producers and picks his top wines from the 2019 and 2020 Nebbiolo Prima tastings and parties...
Stephen Brook Stephen Brook

Nebbiolo Prima is an arduous but rewarding tasting event for wine professionals, allowing them to taste blind hundreds of wines over five days. In the evenings we can let our hair down. Most years, four wineries host a dual-purpose event: a poured tasting of their wines for journalists, and alongside it, a party for family, friends, and neighbours.

Stephen Brook’s top Nebbiolo Prima picks from 2019 and 2020

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