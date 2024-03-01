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New South Wales on a high: Orange & Hilltops regions and 15 wine picks

Travel several hundred metres up in altitude from the warm climes of Australia’s famous Hunter Valley, and you’ll find two wine regions, Orange and Hilltops, that are fast proving their cool credentials. Leading Australian wine writer Huon Hooke, the joint Regional Chair for Australia at the Decanter World Wine Awards, takes a trip.
Huon Hooke Huon Hooke

Outsiders might scoff at the idea that Australia can produce cool-climate wines, as the country is famous for sun, surf and sand. A warm, temperate climate, with regular droughts, heatwaves and devastating wildfires, is the all-pervading impression.

That’s all true, but this massive continent supports a huge range of climatic regions. And as climate change increases its influence, cooler places to grow wine grapes will be increasingly valued.

Scroll down for Huon Hooke’s 15 wine picks from Orange and Hilltops

Orange and Hilltops: 15 exciting wines to try

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